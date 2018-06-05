В Московском районе сгорела Toyota (ФОТО)

5 июня в 3:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле, который был припаркован около 9-ти этажного жилого дома на пр. Юбилейный, 63 а.
На место происшествия были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек и частично салон автомобиля «Toyota RAV-4», 2016 года выпуска. Площадь пожара составляла около 6 кв.м.
В 3:21 пожар был локализован, в 3:28 - ликвидирован. Причина ее возникновения выясняется. В тушении огня принимало участие 8 спасателей. Пострадавших нет.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: