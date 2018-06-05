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05.06.2018  11:22   

В Московском районе сгорела Toyota (ФОТО)

5 июня в 3:09 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле, который был припаркован около 9-ти этажного жилого дома на пр. Юбилейный, 63 а.


// ГСЧС

На место происшествия были направлены 2 пожарно-спасательных подразделения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен моторный отсек и частично салон автомобиля «Toyota RAV-4», 2016 года выпуска. Площадь пожара составляла около 6 кв.м.

В 3:21 пожар был локализован, в 3:28 - ликвидирован. Причина ее возникновения выясняется. В тушении огня принимало участие 8 спасателей. Пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар. автомобиль, харьков
 
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