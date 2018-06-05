В Новобаварский районе водитель трамвая совершил наезд на пешехода

Мужчина в тяжелом бессознательном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Ему ампутировали нижние конечности.
Событие произошло 4 июня около 16:10 на улице Москалевской.
По предварительным данным, водитель трамвая маршрута № 3 совершил наезд на 36-летнего мужчину, который попал под колеса транспортного средства.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: