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05.06.2018  12:45   

В Новобаварский районе водитель трамвая совершил наезд на пешехода

Мужчина в тяжелом бессознательном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.


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Ему ампутировали нижние конечности.

Событие произошло 4 июня около 16:10 на улице Москалевской.

По предварительным данным, водитель трамвая маршрута № 3 совершил наезд на 36-летнего мужчину, который попал под колеса транспортного средства.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  трамвай, ноги, харьков, полиция
 
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