В Харькове был задержан «горе-угонщик» (ВИДЕО)

3 июня 2018 около 18 часов во время обслуживания вызова по «ДТП с пострадавшими» на пр. Александровском, 114 Б, к патрульным обратился гражданин с сообщением о том, что неподалеку на пр. Александровского, 69 неизвестный мужчина пытается сесть за руль маршрутного автобуса (по предварительной информации маршрут 102).
Оперативно отреагировав на информацию, полицейские обнаружили по указанному адресу гражданина, который находился за рулем транспортного средства.
Поведение мужчины было агрессивно по отношению к другим гражданам и полицейских, поэтому правоохранители задержали неизвестного и для установления всех обстоятельств происшествия его передали в Индустриальный отдел полиции.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: