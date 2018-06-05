05.06.2018 15:15

В Харькове был задержан «горе-угонщик» (ВИДЕО)

3 июня 2018 около 18 часов во время обслуживания вызова по «ДТП с пострадавшими» на пр. Александровском, 114 Б, к патрульным обратился гражданин с сообщением о том, что неподалеку на пр. Александровского, 69 неизвестный мужчина пытается сесть за руль маршрутного автобуса (по предварительной информации маршрут 102).



//gortransport.kharkov.ua

Оперативно отреагировав на информацию, полицейские обнаружили по указанному адресу гражданина, который находился за рулем транспортного средства.

Поведение мужчины было агрессивно по отношению к другим гражданам и полицейских, поэтому правоохранители задержали неизвестного и для установления всех обстоятельств происшествия его передали в Индустриальный отдел полиции.