Главная Новости Криминал и происшествия «Пьяный отдых на тротуаре», водителя BMW 320 задержали
05.06.2018  15:45   

«Пьяный отдых на тротуаре», водителя BMW 320 задержали

3 июня около 22:50 по улице Ляпунова, 11 патрульные заметили автомобиль BMW 320, водитель которого совершил стоянку ТС на тротуаре, не оставив для движения пешеходов 2 метра, чем нарушил пункт 15.10.в. ПДД Украины.


// kharkov.comments.ua

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, а именно: неустойчивая походка, запах алкоголя из полости рта, нечеткая речь.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

В результате на гражданина патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП и постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП, которые в дальнейшем будут направлены в суд.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  тротуар, водитель, харьков, полиция
 
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