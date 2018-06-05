05.06.2018 15:45

«Пьяный отдых на тротуаре», водителя BMW 320 задержали

3 июня около 22:50 по улице Ляпунова, 11 патрульные заметили автомобиль BMW 320, водитель которого совершил стоянку ТС на тротуаре, не оставив для движения пешеходов 2 метра, чем нарушил пункт 15.10.в. ПДД Украины.



// kharkov.comments.ua

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, а именно: неустойчивая походка, запах алкоголя из полости рта, нечеткая речь.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

В результате на гражданина патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП и постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП, которые в дальнейшем будут направлены в суд.