05.06.2018 14:28

Приезжий из Днепра ограбил женщину возле банкомата в центре города

Ограбление произошло на центральной улице Лозовой.



// Нацполиция

Как сообщила полицейским 40-летняя пострадавшая, она сняла деньги с карты, когда неизвестный мужчина выхватил у нее из рук кошелек и убежал. Женщине был нанесен материальный ущерб в 1130 гривен.

В совершении преступления сотрудники Лозовского отдела полиции разоблачили 29-летнего жителя города Днепр.



Как выяснилось, злоумышленник приехал в Лозовой без денег и навеселе. Он увидел у банкомата женщину, которая только сняла средства с карты, подошел к ней и выхватил кошелек. После совершения преступления он пытался бежать из города, однако был задержан полицейскими.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Мужчина был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.