Возле Дома Советов ДТП перегородило движение

Там столкнулись автомобили Toyota Tundra и Skoda Fabia.
Авария на перекрестке улиц Мироносицкой и Свободы произошла около часа дня 5 июня.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водители Skoda Fabia.
Медики скорой помощи госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: