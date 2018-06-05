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05.06.2018  16:26   

Возле Дома Советов ДТП перегородило движение

Там столкнулись автомобили Toyota Tundra и Skoda Fabia.


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Авария на перекрестке улиц Мироносицкой и Свободы произошла около часа дня 5 июня.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водители Skoda Fabia.

Медики скорой помощи госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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