05.06.2018 17:28

На угонщика маршрутки завели уголовное дело

Мужчине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.



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По факту попытки угона маршрутного автобуса следователи Индустриального отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 289 (покушение на незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, об угоне правоохранителям сообщили 4 июня около 18.00.



Установлено, что 48-летний харьковчанин выскочил на проезжую часть Александровского проспекта перед маршруткой. Вбежав в салон, мужчина начал угрожать водителю.



Патрульные, прибывшие на место просишествия, задержали правонарушителя. Мотив своего поступка он объяснить не смог.



Транспортное средство возвращено водителю.



Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи Индустриального отдела полиции.