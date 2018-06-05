05.06.2018 18:04

В «заминированных» бизнес-центрах взрывчатки нет, – полиция

Эксперты осмотрели 29200 квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1590 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.



// Нацполиция

Напомним, 5 июня около 12.10 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.



Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.



Полицейские провели тщательный осмотр указанных учреждений и прилегающей территории.



Из здания на улице Академика Проскуры были эвакуированы 500 человек, осмотрено около 7500 кв. метров территории.



В бизнес-центре на улице Алчевских осмотрено 3200 кв. метров помещений и 1200 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 70 человек.



Из офисного здания на улице Свободы эвакуированы около 600 человек, осмотрено более 7000 кв. метров общей площади.



Из здания на улице Богдана Хмельницкого правоохранители эвакуировали 120 граждан. Осмотрено 4500 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории.



Из здания на проспекте Московском эвакуированы 300 человек, осмотрено 4000 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории.



В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.