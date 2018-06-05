05.06.2018 18:53

На Безлюдовке внедорожник снес столб и перевернулся: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Авария произошла около восьми часов вечера воскресенье, 3 июня.



// YouTube

Автомобиль Suzuki Vitara наехал на препятствие и перевернулся, сообщили в Нацполиции.

25-летний водитель и 21-летний пассажир с ушибами и ссадинами доставлены в больницу.

Факт происшествия внесен в журнал учета правонарушений.



Видео итога аварии выложили в соцсетях. По словам свидетелей ДТП, «влететь» в магазин автомобилю помешал высоковольтный столб, который тот снес. В результате чего часть района осталась без электричества.



