На Безлюдовке внедорожник снес столб и перевернулся: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Авария произошла около восьми часов вечера воскресенье, 3 июня.
Автомобиль Suzuki Vitara наехал на препятствие и перевернулся, сообщили в Нацполиции.
25-летний водитель и 21-летний пассажир с ушибами и ссадинами доставлены в больницу.
Факт происшествия внесен в журнал учета правонарушений.
Видео итога аварии выложили в соцсетях. По словам свидетелей ДТП, «влететь» в магазин автомобилю помешал высоковольтный столб, который тот снес. В результате чего часть района осталась без электричества.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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