Главная Новости Криминал и происшествия На Безлюдовке внедорожник снес столб и перевернулся: есть пострадавшие (ВИДЕО)
05.06.2018  18:53   

На Безлюдовке внедорожник снес столб и перевернулся: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Авария произошла около восьми часов вечера воскресенье, 3 июня.


// YouTube

Автомобиль Suzuki Vitara наехал на препятствие и перевернулся, сообщили в Нацполиции.

25-летний водитель и 21-летний пассажир с ушибами и ссадинами доставлены в больницу.

Факт происшествия внесен в журнал учета правонарушений.

Видео итога аварии выложили в соцсетях. По словам свидетелей ДТП, «влететь» в магазин автомобилю помешал высоковольтный столб, который тот снес. В результате чего часть района осталась без электричества.

Тэги:  дтп, харьков
 
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