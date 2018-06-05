05.06.2018 19:59

На Пушкинской нашли снаряд времен Второй мировой

5 июня около девяти часов утра на пустыре по улице Пушкинской харьковчанин обнаружил в траве предмет, похожий на снаряд в ржавом состоянии.



// Нацполиция

Мужчина сообщил о находке в Киевский отдел полиции.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и специалисты взрывотехнической службы.



По заключению экспертов, обнаруженный предмет является снарядом времен войны.



Он находился на расстоянии более 1000 метров до жилых домов. Эвакуация людей не проводилась.



Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вывезли боеприпас с места происшествия для дальнейшего обезвреживания.