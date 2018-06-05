На Пушкинской нашли снаряд времен Второй мировой

5 июня около девяти часов утра на пустыре по улице Пушкинской харьковчанин обнаружил в траве предмет, похожий на снаряд в ржавом состоянии.
Мужчина сообщил о находке в Киевский отдел полиции.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и специалисты взрывотехнической службы.
По заключению экспертов, обнаруженный предмет является снарядом времен войны.
Он находился на расстоянии более 1000 метров до жилых домов. Эвакуация людей не проводилась.
Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям вывезли боеприпас с места происшествия для дальнейшего обезвреживания.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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