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05.07.2018  19:25   

Возле метро «Дворец спорта» – тройное ДТП

Авария произошла 5 июня около пяти часов вечера на Московском проеспекте, 190/1.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, участниками ДТП стали три автомобиля: Hyundai, Mitsubishi и Alfa Romeo.

В результате дорожно-транспортного происшествия мeдики госпитализировали в больницу водителя Hyundai.

Обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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