Возле метро «Дворец спорта» – тройное ДТП

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Гороскоп по знакам Зодиака на 5 июня Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 5 июня Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.