Возле метро «Дворец спорта» – тройное ДТП

Авария произошла 5 июня около пяти часов вечера на Московском проеспекте, 190/1.
По предварительной информации, участниками ДТП стали три автомобиля: Hyundai, Mitsubishi и Alfa Romeo.
В результате дорожно-транспортного происшествия мeдики госпитализировали в больницу водителя Hyundai.
Обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Небо будет ясным недолго: уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: