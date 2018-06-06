В Харькове, на парковке возле маркета сгорела «легковушка» (ФОТО)

6 июня в 00:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Volvo», который стоял на парковке у супермаркета, на пр. Московском, 295 в Харькове.
На место происшествия немедленно отправился пожарно-спасательное подразделение 8-й пожарной части ГСЧС. На момент его прибытия авто горело почти полностью. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.
Пожарные с помощью пены локализовали пожар в 00:44 и ликвидировали полностью в 01:07.
Причина возникновения возгорания выясняется. Пострадавших нет.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок, – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Температура снизится, но синоптики обещают ясную погоду. Днем осадков не ожидается.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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