06.06.2018 10:47

В Харькове, на парковке возле маркета сгорела «легковушка» (ФОТО)

6 июня в 00:34 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Volvo», который стоял на парковке у супермаркета, на пр. Московском, 295 в Харькове.



// ГСЧС

На место происшествия немедленно отправился пожарно-спасательное подразделение 8-й пожарной части ГСЧС. На момент его прибытия авто горело почти полностью. Площадь пожара составляла около 5 кв.м.

Пожарные с помощью пены локализовали пожар в 00:44 и ликвидировали полностью в 01:07.

Причина возникновения возгорания выясняется. Пострадавших нет.