06.06.2018 11:27

В Харькове ВАЗ влетел в дерево, есть пострадавшие

5 июня около 21 часов патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Холодногорской, 171.



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По предварительной информации, водитель авто «ВАЗ-21061» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево).

Пострадавшего пассажира автомобиля «ВАЗ-21061» медики госпитализировали в больницу.

Для оформления происшествия и установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.