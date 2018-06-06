В Харькове ВАЗ влетел в дерево, есть пострадавшие

5 июня около 21 часов патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Холодногорской, 171.
По предварительной информации, водитель авто «ВАЗ-21061» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево).
Пострадавшего пассажира автомобиля «ВАЗ-21061» медики госпитализировали в больницу.
Для оформления происшествия и установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок, – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Температура снизится, но синоптики обещают ясную погоду. Днем осадков не ожидается.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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