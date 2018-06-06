Главная Новости Криминал и происшествия На Московском проспекте Reno насмерть сбил мужчину
06.06.2018  11:50   

На Московском проспекте Reno насмерть сбил мужчину

5 июня, около 23:30, патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 257а.


// stolica-s.su

По предварительной информации, водитель автомобиля «Reno» совершил наезд на пешехода (мужчину), который скончался на месте происшествия.

Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Патрульные обеспечивали охрану места происшествия.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  мужчина, дтп, харьков
 
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