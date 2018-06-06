06.06.2018 11:50

На Московском проспекте Reno насмерть сбил мужчину

5 июня, около 23:30, патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 257а.



// stolica-s.su

По предварительной информации, водитель автомобиля «Reno» совершил наезд на пешехода (мужчину), который скончался на месте происшествия.

Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Патрульные обеспечивали охрану места происшествия.