На Московском проспекте Reno насмерть сбил мужчину

5 июня, около 23:30, патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 257а.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Reno» совершил наезд на пешехода (мужчину), который скончался на месте происшествия.
Для оформления ДТП и установления всех обстоятельств на место была вызвана следственно-оперативная группа.
Патрульные обеспечивали охрану места происшествия.
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Температура снизится, но синоптики обещают ясную погоду. Днем осадков не ожидается.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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