06.06.2018 12:48

Второй день подряд в Харькове «заминировали» пять бизнес-центров

Полицейские проверяют информацию о минировании.



// Нацполиция

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 6 июня около 11.10.



Как и вчера, «заминированы» помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.



На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.



Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.