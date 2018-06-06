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06.06.2018  12:48   

Второй день подряд в Харькове «заминировали» пять бизнес-центров

Полицейские проверяют информацию о минировании.


// Нацполиция

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 6 июня около 11.10.

Как и вчера, «заминированы» помещения бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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