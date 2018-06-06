Возле Блошиного рынка Hyundai столкнулась с мотоциклом

Авария произошла около одиннадцати часов дня 6 июня в переулке Рогатинском, 19
Патрульные сообщили, что участниками дорошно-транспортного происшествия стали автомобиль Hyundai Tucson и мотоцикл КТМ.
В результтате столкновения пострадал мотоциклист. Его госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок, – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Температура снизится, но синоптики обещают ясную погоду. Днем осадков не ожидается.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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