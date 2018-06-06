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06.06.2018  12:58   

Возле Блошиного рынка Hyundai столкнулась с мотоциклом

Авария произошла около одиннадцати часов дня 6 июня в переулке Рогатинском, 19


// Патрульная полиция

Патрульные сообщили, что участниками дорошно-транспортного происшествия стали автомобиль Hyundai Tucson и мотоцикл КТМ.

В результтате столкновения пострадал мотоциклист. Его госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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