Возле аэропорта «Харьков» задержали мужчину с пистолетом (ФОТО)

Возле дома по улице Ромашкина правоохранители обнаружили у 52-летнего мужчины пистолет «Walther» и 5 патронов к нему.
Мнцидент произошел 22 апреля, сообщили в Нацполиции
По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, изъятые предметы относятся к категории огнестрельного оружия и признаны пригодными для стрельбы.
4 июня мужчине вручили письменное уведомление о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении него. Сейчас следствие устанавливает цель хранения оружия и боеприпасов гражданином.
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Температура снизится, но синоптики обещают ясную погоду. Днем осадков не ожидается.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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