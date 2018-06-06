Главная Новости Криминал и происшествия Возле аэропорта «Харьков» задержали мужчину с пистолетом (ФОТО)
06.06.2018  13:57   

Возле аэропорта «Харьков» задержали мужчину с пистолетом (ФОТО)

Возле дома по улице Ромашкина правоохранители обнаружили у 52-летнего мужчины пистолет «Walther» и 5 патронов к нему.


// Нацполиция

Мнцидент произошел 22 апреля, сообщили в Нацполиции

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, изъятые предметы относятся к категории огнестрельного оружия и признаны пригодными для стрельбы.

4 июня мужчине вручили письменное уведомление о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении него. Сейчас следствие устанавливает цель хранения оружия и боеприпасов гражданином.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пистолет, полиция, харьков
 
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