06.06.2018 13:57

Возле аэропорта «Харьков» задержали мужчину с пистолетом (ФОТО)

Возле дома по улице Ромашкина правоохранители обнаружили у 52-летнего мужчины пистолет «Walther» и 5 патронов к нему.



// Нацполиция

Мнцидент произошел 22 апреля, сообщили в Нацполиции



По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, изъятые предметы относятся к категории огнестрельного оружия и признаны пригодными для стрельбы.



4 июня мужчине вручили письменное уведомление о подозрении в совершении указанного уголовного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении него. Сейчас следствие устанавливает цель хранения оружия и боеприпасов гражданином.