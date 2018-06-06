06.06.2018 16:58

На Клочковской «газель» врезалась в припаркованный Opel (ФОТО)

Авария произогша 6 июня около часа дня на улице Клочковской, 117.



// Патрульная полиция

Участниками события стали автомобили Opel и ГАЗ, сообщили в патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель «газели» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Opel.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.



На водителя автомобиля ГАЗ инспeкторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Вину водителя определит суд.