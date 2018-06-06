На Клочковской «газель» врезалась в припаркованный Opel (ФОТО)

Авария произогша 6 июня около часа дня на улице Клочковской, 117.
Участниками события стали автомобили Opel и ГАЗ, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель «газели» не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Opel.
Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.
На водителя автомобиля ГАЗ инспeкторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Вину водителя определит суд.
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Температура снизится, но синоптики обещают ясную погоду. Днем осадков не ожидается.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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