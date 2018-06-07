На Клочковской Газель влетела в припаркованный Opel

6 июня 2018 около 13 часов на ул. Клочковской, 117 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
Участниками события стали автомобиля – «Opel» и «Газель».
По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль «Opel».
На водителя автомобиля «Газель» инспeкторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
В дальнейшем административный матeриал пeрeдадут в суд.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
влажн.:
давл.:
ветер: