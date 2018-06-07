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07.06.2018  10:20   

На Клочковской Газель влетела в припаркованный Opel

6 июня 2018 около 13 часов на ул. Клочковской, 117 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


// Facebook

Участниками события стали автомобиля – «Opel» и «Газель».

По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль «Opel».

На водителя автомобиля «Газель» инспeкторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

В дальнейшем административный матeриал пeрeдадут в суд.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  дтп, клочковская, харьков, газель
 
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