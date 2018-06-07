На проспекте Победы сгорел «Volkswagen Golf» (ФОТО)

7 июня в 4:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Volkswagen Golf», 2001 года выпуска. Инцидент произошел недалеко от дома на пр. Победы, 89 в Харькове.
По словам водителя, возгорание произошло в моторном отсеке именно в тот момент, когда он запустил двигатель. Сам водитель успел вовремя покинуть салон авто и не был поврежден.
На место происшествия немедленно прибыли спасатели 32-й пожарной части ГСЧС на 2-х автоцистернах и уже в 04:45 локализовали огонь. Площадь пожара составляла около 4 кв.м. Окончательно он был потушен в 4:55.
Причина возникновения возгорания выясняется.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
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давл.:
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