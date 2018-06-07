07.06.2018 10:49

На проспекте Победы сгорел «Volkswagen Golf» (ФОТО)

7 июня в 4:26 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Volkswagen Golf», 2001 года выпуска. Инцидент произошел недалеко от дома на пр. Победы, 89 в Харькове.



// ГСЧС

По словам водителя, возгорание произошло в моторном отсеке именно в тот момент, когда он запустил двигатель. Сам водитель успел вовремя покинуть салон авто и не был поврежден.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели 32-й пожарной части ГСЧС на 2-х автоцистернах и уже в 04:45 локализовали огонь. Площадь пожара составляла около 4 кв.м. Окончательно он был потушен в 4:55.

Причина возникновения возгорания выясняется.