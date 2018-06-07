07.06.2018 13:15

Полицейские изъяли у жителя Основянского района боеприпас (ФОТО)

Артиллерийский снаряд хранил в квартире 35-летний мужчина.



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Сообщение о том, что житель района хранит по месту жительства боеприпас, поступило в Основянский отдел полиции 6 июня.

Во время обыска квартиры 35-летнего мужчины полицейские обнаружили артиллерийский снаряд калибра 155 мм.

Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.