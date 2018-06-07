Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские обнаружили в Харькове почти полторы тысячи кустов конопли (ФОТО)
07.06.2018  12:46   

Полицейские обнаружили в Харькове почти полторы тысячи кустов конопли (ФОТО)

В ходе проведения профилактической операции «Мак» 6 июня сотрудники отделения полиции на станции Основа зафиксировали факт посева дикорастущей конопли возле кладбища на проспекте Гагарина.


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С места происшествия полицейские изъяли 1453 растения. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, куст, конопля, харьков
 
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