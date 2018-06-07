Полицейские обнаружили в Харькове почти полторы тысячи кустов конопли (ФОТО)

В ходе проведения профилактической операции «Мак» 6 июня сотрудники отделения полиции на станции Основа зафиксировали факт посева дикорастущей конопли возле кладбища на проспекте Гагарина.
С места происшествия полицейские изъяли 1453 растения. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
влажн.:
давл.:
ветер: