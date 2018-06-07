Полицейские обнаружили в Харькове почти полторы тысячи кустов конопли (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 7 июня Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 7 июня Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.