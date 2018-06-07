Полицейские проверяют информацию о минировании пяти бизнес-центров в Харькове (ФОТО)

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 7 июня около 10:50.
В сообщениях говорится, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.
На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводиться осмотр помещений.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
влажн.:
давл.:
ветер: