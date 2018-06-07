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07.06.2018  11:48   

Полицейские проверяют информацию о минировании пяти бизнес-центров в Харькове (ФОТО)

Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступило в полицию 7 июня около 10:50.


// Facebook

В сообщениях говорится, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводиться осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, мина, центр, харьков
 
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