07.06.2018 14:14

«Дергачёвское месторождение»: на поле нашли 500 боеприпасов (ФОТО)

6 июня сотрудники одного из фермерских хозяйств, в поселке Казачья Лопань Дергачевского района Харьковской области, при обследовании поля, обнаружили устаревший боеприпас. Они сразу поняли, что находка опасна и проведения полевых работ в таком случае невозможно.



// ГСЧС

Сразу о происшествии было сообщено в Дергачевское райуправление ГУ ГСЧС Харьковской области, специалисты которого идентифицировали найденных металлический предмет как артиллерийский снаряд диаметром 75 мм времен Второй мировой войны. Также были признаки наличия других подобных боеприпасов под слоем почвы.

В тот же день на место обнаружения взрывоопасного предмета выехала пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Харьковской области, провела его обследование с помощью металлоискателя. В этом месте, а также в радиусе 50 м от него на глубине до 1 м пиротехники в течение дня нашли 492 устаревших немецких артиллерийских кумулятивных артснаряда калибра 75 мм.

В связи с наступлением темного времени суток пиротехнические работы были временно приостановлены, а найденные боеприпасы переданы под охрану сотрудникам Национальной полиции.

Сегодня, 07 июня пиротехники продолжат обследовать данную местность на предмет выявления других взрывоопасных предметов. Также на сегодня запланирован подрыв выявленных снарядов на специальной подрывной площадке.

Опасности ближайшему населенному пункту Казачья Лопань нет. Расстояние до него составляет около 1 км.