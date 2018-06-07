«Ограбление у метро»: угрожая ножом, грабитель украл телефон (ФОТО)

Злоумышленником оказался 24-летний житель города Кременчуг, который в настоящее время проживает в Харькове.
7 июня около 00:30 в полицию обратился 21-летний гражданин. Мужчина сообщил о том, что когда он выходил из метрополитена на станции «Тракторный завод», его позвал неизвестен. Злоумышленник под угрозой применения ножа выхватил у потерпевшего мобильный телефон и скрылся.
По предоставленным приметам сотрудники патрульной полиции оперативно задержали злоумышленника неподалеку перекресток проспекта Архитектора Алешина и улицы Библика. На место также прибыла следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, задокументировала факт преступления.
Вещественное доказательство изъято.
Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев рассказал, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику и избрании ему меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
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