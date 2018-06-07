07.06.2018 15:44

«Ограбление у метро»: угрожая ножом, грабитель украл телефон (ФОТО)

Злоумышленником оказался 24-летний житель города Кременчуг, который в настоящее время проживает в Харькове.



// Facebook

7 июня около 00:30 в полицию обратился 21-летний гражданин. Мужчина сообщил о том, что когда он выходил из метрополитена на станции «Тракторный завод», его позвал неизвестен. Злоумышленник под угрозой применения ножа выхватил у потерпевшего мобильный телефон и скрылся.

По предоставленным приметам сотрудники патрульной полиции оперативно задержали злоумышленника неподалеку перекресток проспекта Архитектора Алешина и улицы Библика. На место также прибыла следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, задокументировала факт преступления.

Вещественное доказательство изъято.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев рассказал, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику и избрании ему меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.