07.06.2018 14:31

В пшеничном поле прорыли подземный трубопровод в Россию (ФОТО)

Харьковские пограничники обнаружили и демонтировали подземный трубопровод для контрабанды ГСМ через государственную границу.



// Госпогранслужба

Накануне от оперативных сотрудников Восточного регионального управления Государственной пограничной службы поступила информация об обнаружении трубопровода, оборудованного через государственную границу на территорию РФ.

Пограничники отдела «Волчанск» совместно с оперативниками сразу же выяснилось на место для проверки информации и обнаружили в 50 метрах от государственной границы трубопровод диаметром 50 миллиметров.

Он был оборудован на поле, усеянном зерновыми культурами. Предварительно установлено, что вероятно трубопровод использовался для незаконного перемещения горюче-смазочных материалов через границу.



Сейчас трубопровод на территории Украины демонтирован. Устанавливаются лица, причастные к использованию этого трубопровода.