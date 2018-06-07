Главная Новости Криминал и происшествия В пшеничном поле прорыли подземный трубопровод в Россию (ФОТО)
07.06.2018  14:31   

В пшеничном поле прорыли подземный трубопровод в Россию (ФОТО)

Харьковские пограничники обнаружили и демонтировали подземный трубопровод для контрабанды ГСМ через государственную границу.


// Госпогранслужба

Накануне от оперативных сотрудников Восточного регионального управления Государственной пограничной службы поступила информация об обнаружении трубопровода, оборудованного через государственную границу на территорию РФ.

Пограничники отдела «Волчанск» совместно с оперативниками сразу же выяснилось на место для проверки информации и обнаружили в 50 метрах от государственной границы трубопровод диаметром 50 миллиметров.

Он был оборудован на поле, усеянном зерновыми культурами. Предварительно установлено, что вероятно трубопровод использовался для незаконного перемещения горюче-смазочных материалов через границу.

Сейчас трубопровод на территории Украины демонтирован. Устанавливаются лица, причастные к использованию этого трубопровода.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, трубопровод, харьков
 
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