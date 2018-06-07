В пшеничном поле прорыли подземный трубопровод в Россию (ФОТО)

Харьковские пограничники обнаружили и демонтировали подземный трубопровод для контрабанды ГСМ через государственную границу.
Накануне от оперативных сотрудников Восточного регионального управления Государственной пограничной службы поступила информация об обнаружении трубопровода, оборудованного через государственную границу на территорию РФ.
Пограничники отдела «Волчанск» совместно с оперативниками сразу же выяснилось на место для проверки информации и обнаружили в 50 метрах от государственной границы трубопровод диаметром 50 миллиметров.
Он был оборудован на поле, усеянном зерновыми культурами. Предварительно установлено, что вероятно трубопровод использовался для незаконного перемещения горюче-смазочных материалов через границу.
Сейчас трубопровод на территории Украины демонтирован. Устанавливаются лица, причастные к использованию этого трубопровода.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
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