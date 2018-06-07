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07.06.2018  15:30   

Харьковчанин попросил приятеля присмотреть за квартирой и остался без машины

18-летний житель Новой Баварии сообщил полицию об исчезновении автомобиля «ВАЗ» и краже имущества.


// Нацполиция

Заявитель расскащал, что на несколько дней выезжал за пределы Харьковской области. На время отсутствия он попросил знакомого присмотреть за квартирой.

Когда парень вернулся домой, то обнаружил отсутствие собственного автомобиля, который он оставил возле дома. А позже обнаружил пропажу игровой приставки.

Правоохранители установили, что знакомый потерпевшего и оказался правонарушителем. Он рассказал полицейским, что взял автомобиль покататься, а приставку выставил на продажу на одном из Интернет-сайтов, но продать не успел.

Следователь Новобаварского отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст.185 (кража) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  угон, полиция, харьков
 
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