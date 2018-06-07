07.06.2018 16:02

Мужчина месяц воровал сигареты в супермаркете

В течение мая правонарушитель нанес ущерб на сумму 1635 гривен.



// Нацполиция

В Шевченковский отдела полиции обратились представители одного из супермаркетов на территории района. Они рассказали о том, что в ходе ревизии они обнаружили пропажу товара.



В течение нескольких суток участковые офицеры полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. 45-летний харьковчанин объяснил свои действия нехваткой денег.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении 5 краж.



Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Следственные действия продолжаются.