Мужчина месяц воровал сигареты в супермаркете

В течение мая правонарушитель нанес ущерб на сумму 1635 гривен.
В Шевченковский отдела полиции обратились представители одного из супермаркетов на территории района. Они рассказали о том, что в ходе ревизии они обнаружили пропажу товара.
В течение нескольких суток участковые офицеры полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. 45-летний харьковчанин объяснил свои действия нехваткой денег.
В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении 5 краж.
Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Следственные действия продолжаются.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
влажн.:
давл.:
ветер: