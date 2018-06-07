Главная Новости Криминал и происшествия Прохожий получил ножом в спину на проспекте Гагарина (ФОТО)
07.06.2018  17:01   

Прохожий получил ножом в спину на проспекте Гагарина (ФОТО)

Злоумышленником оказался 40-летний житель Черкасс.


// Нацполиция

Пострадавший, 36-летний житель Харьковщины, сам обратился за помощью к сотрудникам группы реагирования батальона полиции охраны, находившимся неподалеку.

«К нам подбежал взволнованный мужчина. Он сообщил, что его ударили острым предметом спину, - рассказал старший экипажа полиции охраны Константин Шарапа. – Он сообщил, что нападение произошло несколько минут назад, и мы предполагали, что правонарушитель не успел далеко убежать».

На тротуаре напротив автовокзала полицейские увидели мужчину, который шел с ножом в руках. Задержание подозреваемого прошло успешно, мужчина находился в неадекватном состоянии.

Водитель группы реагирования полиции охраны Дмитрий Фомин предоставил пострадавшему первую медицинскую помощь и остановил кровь. Между тем прибыла и бригада скорой медицинской помощи.

Правонарушителя доставили в Основянский отдел полиции. Сейчас следователи решают как квалифицировать событие. Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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