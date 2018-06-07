07.06.2018 17:01

Прохожий получил ножом в спину на проспекте Гагарина (ФОТО)

Злоумышленником оказался 40-летний житель Черкасс.



// Нацполиция

Пострадавший, 36-летний житель Харьковщины, сам обратился за помощью к сотрудникам группы реагирования батальона полиции охраны, находившимся неподалеку.



«К нам подбежал взволнованный мужчина. Он сообщил, что его ударили острым предметом спину, - рассказал старший экипажа полиции охраны Константин Шарапа. – Он сообщил, что нападение произошло несколько минут назад, и мы предполагали, что правонарушитель не успел далеко убежать».



На тротуаре напротив автовокзала полицейские увидели мужчину, который шел с ножом в руках. Задержание подозреваемого прошло успешно, мужчина находился в неадекватном состоянии.



Водитель группы реагирования полиции охраны Дмитрий Фомин предоставил пострадавшему первую медицинскую помощь и остановил кровь. Между тем прибыла и бригада скорой медицинской помощи.



Правонарушителя доставили в Основянский отдел полиции. Сейчас следователи решают как квалифицировать событие. Следствие продолжается.