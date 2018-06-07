Главная Новости Криминал и происшествия По традиции взрывчатку в «заминированных» бизнес-центрах не нашли
07.06.2018  17:24   

По традиции взрывчатку в «заминированных» бизнес-центрах не нашли

Сегодня эксперты осмотрели 31100 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 360 людей.


// Нацполиция

Напомним, что в Харькове третий день подряд минируют ряд бизнес-центров.

Так, 7 июня в 10.50 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Полицейские провели тщательный осмотр указанных учреждений и прилегающей территории.

На улице Академика Проскуры осмотрено около 7400 кв. метров помещений и 1500 кв. м прилегающей территории.

В бизнес-центре на улице Алчевских осмотрено 3200 кв. метров помещений и 1200 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 60 людей.

На улице Свободы осмотрено близько7000 кв. метров общей площади офисного здания.

На улице Богдана Хмельницкого правоохранители осмотрели 4500 кв. метров помещений и 1500 кв. метров прилегающей территории.

Из здания на проспекте Московськом эвакуировано около 300 человек, осмотрено 4000 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Криминал и происшествия В «заминированных» бизнес-центрах взрывчатку не нашли 06.06 Криминал и происшествия Второй день подряд в Харькове «заминировали» пять бизнес-центров 05.06 Криминал и происшествия В «заминированных» бизнес-центрах взрывчатки нет, – полиция
 
 

Видео

В Харькове проходит восточно-европейская конференция по деревянным конструкциям
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 