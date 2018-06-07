По традиции взрывчатку в «заминированных» бизнес-центрах не нашли

Сегодня эксперты осмотрели 31100 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 360 людей.
Напомним, что в Харькове третий день подряд минируют ряд бизнес-центров.
Так, 7 июня в 10.50 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.
Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
Полицейские провели тщательный осмотр указанных учреждений и прилегающей территории.
На улице Академика Проскуры осмотрено около 7400 кв. метров помещений и 1500 кв. м прилегающей территории.
В бизнес-центре на улице Алчевских осмотрено 3200 кв. метров помещений и 1200 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 60 людей.
На улице Свободы осмотрено близько7000 кв. метров общей площади офисного здания.
На улице Богдана Хмельницкого правоохранители осмотрели 4500 кв. метров помещений и 1500 кв. метров прилегающей территории.
Из здания на проспекте Московськом эвакуировано около 300 человек, осмотрено 4000 кв. метров помещений и 800 кв. метров прилегающей территории.
В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
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