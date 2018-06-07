На Клочковской столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла около четырех часов дня 6 июня на перекрестке улиц Клочковской и Космической.
Участники происшествия – автомобили Lexus и Peugeot, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель Peugeot. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
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давл.:
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