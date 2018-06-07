Главная Новости Криминал и происшествия На Клочковской столкнулись две иномарки (ФОТО)
07.06.2018  17:58   

На Клочковской столкнулись две иномарки (ФОТО)

Авария произошла около четырех часов дня 6 июня на перекрестке улиц Клочковской и Космической.


// Патрульная полиция

Участники происшествия – автомобили Lexus и Peugeot, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель Peugeot. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.06 Криминал и происшествия Четыре автомобиля сыграли в паровозик на Алексеевке (ФОТО) 07.06 Криминал и происшествия На Клочковской Газель влетела в припаркованный Opel 06.06 Криминал и происшествия На Клочковской «газель» врезалась в припаркованный Opel (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове проходит восточно-европейская конференция по деревянным конструкциям
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 