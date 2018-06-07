Четыре автомобиля сыграли в паровозик на Алексеевке (ФОТО)

Утром 7 июня на улице Ахсарова, 18 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
Около половины десятого утра там столкнулись два автомобиля ВАЗ, Renault и Toyota, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21011 не не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Renault.
От удара автомобиль Renault столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, после чего автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с автомобилем Toyota.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ-21011 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
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