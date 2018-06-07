Главная Новости Криминал и происшествия Четыре автомобиля сыграли в паровозик на Алексеевке (ФОТО)
07.06.2018  18:28   

Четыре автомобиля сыграли в паровозик на Алексеевке (ФОТО)

Утром 7 июня на улице Ахсарова, 18 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.


// Патрульная полиция

Около половины десятого утра там столкнулись два автомобиля ВАЗ, Renault и Toyota, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21011 не не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем Renault.

От удара автомобиль Renault столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, после чего автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ-21011 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.06 Криминал и происшествия На Клочковской столкнулись две иномарки (ФОТО) 07.06 Криминал и происшествия На Клочковской Газель влетела в припаркованный Opel 06.06 Криминал и происшествия На Клочковской «газель» врезалась в припаркованный Opel (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове проходит восточно-европейская конференция по деревянным конструкциям
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 