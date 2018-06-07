07.06.2018 18:28

Четыре автомобиля сыграли в паровозик на Алексеевке (ФОТО)

Утром 7 июня на улице Ахсарова, 18 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.



// Патрульная полиция

Около половины десятого утра там столкнулись два автомобиля ВАЗ, Renault и Toyota, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21011 не не выбрал безопасную дистанцию ​​и совершил столкновение с автомобилем Renault.

От удара автомобиль Renault столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, после чего автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ-21011 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.