07.06.2018 19:29

Полиция разыскивает наркозависимого мужчину, который вышел в аптеку и не вернулся (ФОТО)

Сотрудники Чугуевского отдела полиции устанавливают местонахождение Кирила Олефиренко, 1994 года рождения.



// Нацполиция

По сведениям правоохранителей, мужчина находился на лечении от наркозависимости в реабилитационном центре, расположенном в Харьковском районе. 10 августа 2017 года он вышел в магазин и аптеку, и не вернулся.



На вид Олефиренко 25 лет, рост 185 см, волосы короткие, русые, глаза карие.



Был одет в синие джинсовые шорты, серую футболку, черные кроссовки.



«Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Чугуевский отдел полиции или по телефону 102, или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.