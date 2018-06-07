Главная Новости Криминал и происшествия Полиция разыскивает наркозависимого мужчину, который вышел в аптеку и не вернулся (ФОТО)
07.06.2018  19:29   

Полиция разыскивает наркозависимого мужчину, который вышел в аптеку и не вернулся (ФОТО)

Сотрудники Чугуевского отдела полиции устанавливают местонахождение Кирила Олефиренко, 1994 года рождения.


// Нацполиция

По сведениям правоохранителей, мужчина находился на лечении от наркозависимости в реабилитационном центре, расположенном в Харьковском районе. 10 августа 2017 года он вышел в магазин и аптеку, и не вернулся.

На вид Олефиренко 25 лет, рост 185 см, волосы короткие, русые, глаза карие.

Был одет в синие джинсовые шорты, серую футболку, черные кроссовки.

«Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Чугуевский отдел полиции или по телефону 102, или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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