Полиция разыскивает наркозависимого мужчину, который вышел в аптеку и не вернулся (ФОТО)

Сотрудники Чугуевского отдела полиции устанавливают местонахождение Кирила Олефиренко, 1994 года рождения.
По сведениям правоохранителей, мужчина находился на лечении от наркозависимости в реабилитационном центре, расположенном в Харьковском районе. 10 августа 2017 года он вышел в магазин и аптеку, и не вернулся.
На вид Олефиренко 25 лет, рост 185 см, волосы короткие, русые, глаза карие.
Был одет в синие джинсовые шорты, серую футболку, черные кроссовки.
«Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Чугуевский отдел полиции или по телефону 102, или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
влажн.:
давл.:
ветер: