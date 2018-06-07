Продавца психотропов задержали во время сбыта товара (ФОТО)

Во время контрольной закупки правоохранители задокументировали факт сбыта около 1 грамма каннабиса и около 0,15 грамма психотропного вещества PVP.
В ходе осмотра у мужчины обнаружили 350 гривен, которые он получил от сбыта психотропного вещества PVP и мобильный телефон.
Во время проведения обыска дома злоумышленника были изъяты 3 пакета с психотропным веществом PVP весом около 1 грамма, самодельное устройство для употребления наркосредств.
Установлено, что 49-летний мужчина, который уже имеет судимость за сбыт наркотиков, длительное время занимался реализацией каннабиса и психотропного вещества PVP своим знакомым. Наркотики он заказывал через Интернет и получал их через «закладки».
Оперативные действия проводились сотрудниками Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Индустриального отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются преступные связи задержанного, источник поставки наркотических средств и место их приобретения.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Четверг будет ясным недолго, уже днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Считалось, что с этого дня на растениях появляются сладкие выделения тлей и червей, которые питаются соками растений.
влажн.:
давл.:
ветер: