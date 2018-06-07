07.06.2018 19:56

Продавца психотропов задержали во время сбыта товара (ФОТО)

Во время контрольной закупки правоохранители задокументировали факт сбыта около 1 грамма каннабиса и около 0,15 грамма психотропного вещества PVP.



// Нацполиция

В ходе осмотра у мужчины обнаружили 350 гривен, которые он получил от сбыта психотропного вещества PVP и мобильный телефон.



Во время проведения обыска дома злоумышленника были изъяты 3 пакета с психотропным веществом PVP весом около 1 грамма, самодельное устройство для употребления наркосредств.



Установлено, что 49-летний мужчина, который уже имеет судимость за сбыт наркотиков, длительное время занимался реализацией каннабиса и психотропного вещества PVP своим знакомым. Наркотики он заказывал через Интернет и получал их через «закладки».



Оперативные действия проводились сотрудниками Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Индустриального отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 3 в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также устанавливаются преступные связи задержанного, источник поставки наркотических средств и место их приобретения.