Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове подростки «обчистили» три минимаркета (ФОТО)
08.06.2018  10:45   

В Харькове подростки «обчистили» три минимаркета (ФОТО)

В ночь с 5 на 6 июня двое парней и девушка путем отжима пластиковых дверей проникли в три минимаркета. Из помещений они украли товар и деньги.


// Facebook

Информация о том, что на территории района неизвестные совершили кражи из трех торговых заведений, поступила в Шевченковский отдела полиции утром 6 июня. Во всех случаях способ совершения преступления был одинаков.

Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В течение нескольких часов оперативники отдела криминальной полиции Шевченковского ОП устанавливали лица, причастные к кражам, и место их нахождения. Ими оказались юноша 20 лет и двое подростков - 14-летний парень и 13-летняя девушка. У молодых людей были изъяты похищенные вещи и деньги.

В настоящее время 20-летнего парня задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении его 14-летнего знакомого следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Что касается самой младшей фигурантки уголовного производства, то с ней и ее родителями во избежание подобных случаев в будущем будет проведена профилактическая беседа. В дальнейшем за поведением девушки будет осуществляться усиленный контроль со стороны полиции.

Источник:   Полиция Харкьовщины
 Тэги:  подросток, магазин, харьков, кража
 
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