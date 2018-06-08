08.06.2018 11:01

В Харькове плита упала на припаркованный ВАЗ, пострадавших нет

Около 22 часов 7 июня экипаж патрульной полиции получил вызов на улицу Краснодарскую, 171Е.



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В сообщении говорилось о том, что на водосети произошел обвал плит на транспортное средство «ВАЗ-2106», который был припаркован поблизости.

Прибыв на вызов, патрульные огородили место происшествия. Также, на месте работала бригада ГСЧС.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших не было.

У владельца поврежденного автомобиля полицейские отобрали заявление о повреждении авто, которое, в дальнейшем передали сотрудникам районного отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия.