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08.06.2018  11:01   

В Харькове плита упала на припаркованный ВАЗ, пострадавших нет

Около 22 часов 7 июня экипаж патрульной полиции получил вызов на улицу Краснодарскую, 171Е.


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В сообщении говорилось о том, что на водосети произошел обвал плит на транспортное средство «ВАЗ-2106», который был припаркован поблизости.

Прибыв на вызов, патрульные огородили место происшествия. Также, на месте работала бригада ГСЧС.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших не было.

У владельца поврежденного автомобиля полицейские отобрали заявление о повреждении авто, которое, в дальнейшем передали сотрудникам районного отдела полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  плита, обвал, харьков, ваз
 
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