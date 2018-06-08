На проспекте Гагарина столкнулись три ВАЗа, пострадавших нет

8 июня около 10:15 на пр. Гагарина, 125 произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших.
По предварительной информации водитель автомобиля «ВАЗ 21110» не учел дорожной обстановки, не придерживался безопасной дистанции, и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21120», который от удара совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21723».
На водителя автомобиля «ВАЗ-21110» патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранный материал в дальнейшем будет передано в суд.
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