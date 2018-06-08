Четвертый день подряд в Харькове «минируют» одни и те же бизнес-центры

Полицейские проверяют поступившую информацию.
8 июня около 11.05 в полицию поступило очередное сообщение, что в зданиях бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском заложена взрывчатка.
На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и вибухотехники.Проводиться осмотр помещений.
Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.
Напомним, первый раз о «минировании» этих бизнес-центров сообщили в полицию 17 мая, затем «взрывчатку закладывали» 5, 6, и 7 июня. В результате проверок никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.
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