08.06.2018 12:47

Четвертый день подряд в Харькове «минируют» одни и те же бизнес-центры

Полицейские проверяют поступившую информацию.



// Городской Дозор

8 июня около 11.05 в полицию поступило очередное сообщение, что в зданиях бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском заложена взрывчатка.



На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и вибухотехники.Проводиться осмотр помещений.



Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

Напомним, первый раз о «минировании» этих бизнес-центров сообщили в полицию 17 мая, затем «взрывчатку закладывали» 5, 6, и 7 июня. В результате проверок никаких взрывчатых веществ обнаружено не было.