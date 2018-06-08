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08.06.2018  15:29   

Наркоторговец попался на оперативной закупке (ФОТО)

Правоохранители задержали 33-летнего жителя города Люботин за продажу пакета с веществом PVP.


// Нацполиция

Наркосбытчик создал интернет-магазин в мессенджере «Telegram», с помощью которого путем закладок сбывал наркосредства. Проверенным покупателям человек продавал наркотики во время личной встречи.

7 июня ранее судимый за аналогичные преступления мужчина сбыл за 700 гривен 0,5 грамов психотропных веществ при личной встрече с покупателем.

В ходе проведения личного обыска у жителя Люботина изъяты деньги, полученные от сбыта наркотиков, пакет с психотропным веществом PVP, таблетку экстази и мобильный телефон.

Во время обыска по место его проживания обнаружен полимерный пакет и пластиковый бокс с психотропным веществом PVP весом около 1 грамма, электронные весы с остатками психотропного вещества, тубус с каннабисом весом около 2 граммов, самодельные устройства для употребления каннабиса и «солей», банковские карточки, 4 патрона калибра 9 мм.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщении о подозрении.

Устанавливаются преступные связи задержанного наркосбытчика, источник снабжения наркосредств, место их приобретения, места сбыта через сеть Интернет и покупатели указанного Интернет-магазина.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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