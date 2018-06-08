08.06.2018 16:42

Правоохранители Харьковщины не допустили вывоз ценностей скифских времен (ФОТО)

Среди обнаруженного - 17 наконечников для стрел и копий скифских времен, 27 монет Ольвии, скифский топор, металлическое кольцо и металлическая игла.



// dpsu.gov.ua

В рамках проведения совместной специальной операции «Граница-2018» пограничники, по предварительной информации Службы безопасности Украины, в пункте контроля «Харьков-пассажирский» обнаружили старинные предметы.

Во время проверки одного из вагонов поезда «Кривой Рог-Москва» пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина 1978 года рождения, в отношении которого было поручение уполномоченных государственных органов. В ходе досмотра вещей гражданина общей группой сотрудников Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины и таможни в дорожной сумке было обнаружено исторические ценности. Среди обнаруженного - 17 наконечников для стрел и копий скифских времен, 27 монет Ольвии, скифский топор, металлическое кольцо и металлическая игла.

После составления необходимых документов, обнаруженые предметы вместе с гражданином передано компетентным правоохранительным органам.