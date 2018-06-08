08.06.2018 16:16

На Гоптовке пограничники обнаружили в «Фольце» товары двойного назначения (ФОТО)

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытые от погранично-таможенного контроля товары, которые, возможно, имеют двойное назначение.



// dpsu.gov.ua

Так, в вышеупомянутый пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль «Volkswagen» под управлением гражданина Украины 1963 года рождения. Во время пограничного контроля военнослужащие отряда обратили внимание на нервозное поведение мужчины. Поэтому авто было проверено более детально.

В результате, в топливном баке автомобиля обнаружены две катушки - контакторы постоянного тока, которые могут использоваться в военной сфере.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку, а также автомобиль вместе с владельцем.