Главная Новости Криминал и происшествия На Гоптовке пограничники обнаружили в «Фольце» товары двойного назначения (ФОТО)
08.06.2018  16:16   

На Гоптовке пограничники обнаружили в «Фольце» товары двойного назначения (ФОТО)

В пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытые от погранично-таможенного контроля товары, которые, возможно, имеют двойное назначение.


// dpsu.gov.ua

Так, в вышеупомянутый пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль «Volkswagen» под управлением гражданина Украины 1963 года рождения. Во время пограничного контроля военнослужащие отряда обратили внимание на нервозное поведение мужчины. Поэтому авто было проверено более детально.

В результате, в топливном баке автомобиля обнаружены две катушки - контакторы постоянного тока, которые могут использоваться в военной сфере.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, которым и передали находку, а также автомобиль вместе с владельцем.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  гоптовка, бак, харьков, товар, машина
 
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