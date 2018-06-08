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08.06.2018  17:04   

Взрывчатых веществ в «минированных» бизнес-центрах не нашли, – Нацполиция

Шутникам грозит до восьми лет за решеткой.


// Городской Дозор

Напомним, что 8 июня в 11.05 в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в помещениях бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Всего эксперты осмотрели более 31000 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 970 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители напоминают, что каждый ложный вызов наносит большой моральный и материальный ущерб. Проверка таких звонков требует значительных финансовых затрат, при этом специалисты различных служб отвлекаются от выполнения основных обязанностей. По решению суда злоумышленнику придется возмещать материальный ущерб предприятиям и расходы ведомствам, задействованным в проверке ложных сообщений.

Согласно статье 259 Уголовного кодекса Украины заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, - наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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