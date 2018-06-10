Главная Новости Криминал и происшествия В Индустриальном районе полицейские оперативно задержали иностранца за совершение разбойного нападения
10.06.2018  17:08   

В Индустриальном районе полицейские оперативно задержали иностранца за совершение разбойного нападения

Злоумышленником оказался 30-летний гражданин Грузии, который в настоящее время проживает в селе Малая Рогань Харьковского района.


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8 июня в 23:50 в Индустриального отдела полиции поступило сообщение от 20-летнего жителя Чугуевского района. Он рассказал о том, что на проспекте Московском неизвестные брызнули из газового баллончика ему в лицо и под угрозой применения ножа завладели его мобильным телефоном и кошельком.

На место происшествия выезжали руководство областного главка и Индустриального отдела полиции, личный состав указанного подразделения и экипаж патрульной полиции.

«По предоставленным приметам сотрудники Индустриального отдела полиции совместно с патрульными полицейскими оперативно задержали за совершение преступления 30-летнего гражданина Грузии», - рассказал начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев.

Вещественные доказательства изъяты.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, он содержится в изоляторе временного содержания.

Продолжается досудебное расследование.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  иностранец, разбой, харьков, полиция
 
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