В Индустриальном районе полицейские оперативно задержали иностранца за совершение разбойного нападения

Злоумышленником оказался 30-летний гражданин Грузии, который в настоящее время проживает в селе Малая Рогань Харьковского района.
8 июня в 23:50 в Индустриального отдела полиции поступило сообщение от 20-летнего жителя Чугуевского района. Он рассказал о том, что на проспекте Московском неизвестные брызнули из газового баллончика ему в лицо и под угрозой применения ножа завладели его мобильным телефоном и кошельком.
На место происшествия выезжали руководство областного главка и Индустриального отдела полиции, личный состав указанного подразделения и экипаж патрульной полиции.
«По предоставленным приметам сотрудники Индустриального отдела полиции совместно с патрульными полицейскими оперативно задержали за совершение преступления 30-летнего гражданина Грузии», - рассказал начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев.
Вещественные доказательства изъяты.
Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, он содержится в изоляторе временного содержания.
Продолжается досудебное расследование.
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