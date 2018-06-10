В Харькове в результате ДТП пострадал мужчина

22-летний пострадавший с ушибом бедра был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья медики оценивают, как удовлетворительное.
Авария произошла 10 июня около 10:00 на перекрестке проспектов Юбилейного и Льва Ландау.
По предварительным данным, 32-летняя водитель автомобиля «ЗАЗ» не справилась с управлением и допустила наезд на остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 22-летний харьковчанин. С ушибом бедра он был госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
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