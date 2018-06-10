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10.06.2018  19:04   

В пригороде Харькова собаки напали на мужчину

В результате происшествия 28-летний житель города Дергачи получил повреждения верхних и нижних конечностей.


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В настоящее время мужчина находится в Харьковской областной клинической больницы, состояние его здоровья удовлетворительное.

Сообщение о происшествии в городе Дергачи поступило от местной жительницы к районной полиции 7 июня в 18:48. На место выезжала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что владельцем собак является 36-летний житель города, который в момент происшествия отсутствовал по месту жительства.

Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.

Владельца собак привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 154 (нарушение правил содержания собак и кошек) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время решается вопрос об изъятии животных у правонарушителя для проведения необходимых экспертиз.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  собака, укус, харьков, мужчина
 
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