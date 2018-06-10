В пригороде Харькова собаки напали на мужчину

В результате происшествия 28-летний житель города Дергачи получил повреждения верхних и нижних конечностей.
В настоящее время мужчина находится в Харьковской областной клинической больницы, состояние его здоровья удовлетворительное.
Сообщение о происшествии в городе Дергачи поступило от местной жительницы к районной полиции 7 июня в 18:48. На место выезжала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Полицейские установили, что владельцем собак является 36-летний житель города, который в момент происшествия отсутствовал по месту жительства.
Информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.
Владельца собак привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 154 (нарушение правил содержания собак и кошек) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В настоящее время решается вопрос об изъятии животных у правонарушителя для проведения необходимых экспертиз.
Сегодня легко принять желаемое за действительное, поэтому день не подходит для дел, требующих точности и конкретики. Зато для творчества, развлечений и любви – вполне.
В выходные в город придут кратковременные дожди с грозами, тем не менее суббота ожидается теплее воскресенья.
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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