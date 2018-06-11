Полиция ищет подростка с рюкзаком (ФОТО)

Сотрудники Слободского отдела полиции устанавливают местонахождение Семена Крайника, 2002 года рождения.
Парень 10 июня ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
На вид Семену 14-16 лет, среднего роста (170 см), худощавого телосложения, волосы короткие, русые.
Был одет в синие джинсы, синюю спортивную кофту, черные кеды с белыми полосами. При себе имел черный спортивный рюкзак.
«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить в дежурную часть Слободского отдела полиции по телефону: 737-23-46 или 102», – обращаются правоохранители.
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