Главная Новости Криминал и происшествия На ступеньках метро у женщины вырвали сумку
11.06.2018  12:00   

На ступеньках метро у женщины вырвали сумку

Инцидент произошел около двух часов ночи 10 июня.


// Патрульная полиция

Возле станции метро «Проспект Гагарина» неизвестный толкнул женщину с лестницы, завладел ее сумкой и попытался скрыться.

На крики пострадавшей среагировал патруль полиции, который увидел убегавшего мужчину и задержал его.

На место происществия вызвали следственно-оперативную группу.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу.

Сейчас делом занимаются следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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