На ступеньках метро у женщины вырвали сумку

Инцидент произошел около двух часов ночи 10 июня.
Возле станции метро «Проспект Гагарина» неизвестный толкнул женщину с лестницы, завладел ее сумкой и попытался скрыться.
На крики пострадавшей среагировал патруль полиции, который увидел убегавшего мужчину и задержал его.
На место происществия вызвали следственно-оперативную группу.
Пострадавшая была госпитализирована в больницу.
Сейчас делом занимаются следователи.
Высокий творческий потенциал может войти у вас в противоречие с ленью, так что если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!
В Харькове переменная облачность. Осадков синоптики не обещают.
В этот день 1990 года Верховная Рада Украины принимает решение о введении нового порядка исчисления времени.
влажн.:
давл.:
ветер: