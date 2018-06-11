11.06.2018 14:14

Работники полиции изъяли у харьковчанина бутылки с веществом, похожим на опий (ФОТО)

50-летнего мужчину разоблачили в совершении преступления полицейские Индустриального отдела полиции.



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В полицию позвонила жительница одной из многоэтажек, расположенной на улице Пулавской. Женщина сообщила, что ее сосед варит наркотики.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В доме 50-летнего мужчины полицейские изъяли 15 бутылок с остатками жидкости коричневого цвета и два шприца.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.