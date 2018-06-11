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11.06.2018  15:44   

На проспекте Науки велосипедист влетел в Hyundai

Сегодня, около 8:00 утра патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Науки, 82.


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Участниками события стали велосипедист и автомобиль «Hyundai Tucson».

Вследствие ДТП пострадал велосипедист (мужчина), которого госпитализировали в больницу.

По предварительной информации, велосипедист совершил наезд на открытую дверь автомобиля.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  велосипед, дтп, харьков
 
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