На проспекте Науки велосипедист влетел в Hyundai

Сегодня, около 8:00 утра патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Науки, 82.
Участниками события стали велосипедист и автомобиль «Hyundai Tucson».
Вследствие ДТП пострадал велосипедист (мужчина), которого госпитализировали в больницу.
По предварительной информации, велосипедист совершил наезд на открытую дверь автомобиля.
Сейчас все обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
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