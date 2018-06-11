В Харькове неизвестные совершили кражу ювелирных изделий

Злоумышленники проникли в помещение магазина на улице Сумской и украли золотые украшения и драгоценные часы. Сумма ущерба устанавливается.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 11 июня около 03:00.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели помещение и опросили свидетелей. С места происшествия экспертом изъяты вещественные доказательства.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Полицией проводятся все необходимые следственно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению, и место их нахождения.
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